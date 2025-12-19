Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:TurkaAraç Muayene Kocaeli
Hakemler: Gürcan Hasova, Mehmet Kısal, Onur Gülter
Kocaelispor: Jovanovic, Balogh, Smolcic, Agyei, Keita, Haidara, Churlinov, Linetty, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl, Petkovic
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Giannetti, Saric, Bünyamin Balcı, Soner Dikmen, Safuri, Paal, Ballet, Van de Streek, Boli
Goller: Dk. 24 Smolcic, Dk. 37 Tayfur Bingöl (Kocaelispor), Dk. 32 Giannetti (Hesap.com Antalyaspor)
KOCAELİ
