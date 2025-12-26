Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 13:01 Güncelleme: 26.12.2025 - 13:01
        Kocaeli'de otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
        K.Y. idaresindeki 19 UF 137 plakalı otomobil, D-130 kara yolu Ereğli Mahallesi'ndeki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen E.A. yönetimindeki 77 ADA 346 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

        Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.​​​​​​​

