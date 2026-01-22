Kandıra Bölünmüş Yolu'nda heyelan meydana geldi
Kocaeli'de heyelan, Kandıra Bölünmüş Yolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.
Kocaeli'de heyelan, Kandıra Bölünmüş Yolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.
Valilikten yapılan açıklamada, yapımı devam eden Kandıra Bölünmüş Yolu'nun Yusufça Mahallesi mevkisindeki bağlantı yolunda heyelan olduğu belirtildi.
Sürücülerin emniyetli seyri için bağlantı yolunun trafiğe kapatıldığı ve Yusufça mevkisinde ulaşımın eski Kandıra yolundan sağlandığı aktarılan açıklamada, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
Öte yandan, yüklenici firma da heyelan yaşanan bölgede çalışma başlattı.
