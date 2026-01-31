Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Dilovası OSB'deki bir fabrikada yaşanan parlamada 1 işçi yaralandı

        Kocaeli'de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada meydana gelen parlama sonucu 1 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 10:43 Güncelleme: 31.01.2026 - 10:43
        Dilovası OSB'deki bir fabrikada yaşanan parlamada 1 işçi yaralandı
        Kocaeli’de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bir fabrikada meydana gelen parlama sonucu 1 işçi yaralandı.

        Dilovası OSB’de faaliyet gösteren bir kimya fabrikasının laboratuvar bölümünde boya analizi yapıldığı sırada yaşanan parlama nedeniyle fabrika işçisi İ.K’nin elinde ve yüzünde yanıklar oluştu.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı işçi, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

