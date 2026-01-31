Dilovası OSB'deki bir fabrikada yaşanan parlamada 1 işçi yaralandı

Kocaeli’de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bir fabrikada meydana gelen parlama sonucu 1 işçi yaralandı.



Dilovası OSB’de faaliyet gösteren bir kimya fabrikasının laboratuvar bölümünde boya analizi yapıldığı sırada yaşanan parlama nedeniyle fabrika işçisi İ.K’nin elinde ve yüzünde yanıklar oluştu.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı işçi, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

