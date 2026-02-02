Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaelispor - Fenerbahçe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 2-0 mağlup olan Kocaelispor'da forvet oyuncusu Serdar Dursun, "1-0 öne geçsek kazanırdık bugün. Asensio'nun golünden sonra Fenerbahçe'ye doğru döndü ibre." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 23:53 Güncelleme: 02.02.2026 - 23:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor - Fenerbahçe maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 2-0 mağlup olan Kocaelispor'da forvet oyuncusu Serdar Dursun, "1-0 öne geçsek kazanırdık bugün. Asensio'nun golünden sonra Fenerbahçe’ye doğru döndü ibre." dedi.


        Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki futbolcu, bugün maça 3 puan parolasıyla çıktıklarını, iç saha avantajıyla maçı kazanmak istediklerini ve bu sezon çoğu puanı burada aldıklarını söyledi.

        Dursun, maça iyi başladıklarını dile getirerek, "İlk 25-30 dakika top daha çok bizdeydi. 'Kim öne geçer' deseydiniz o Kocaelispor olurdu ama son ortalar, son pasları ne yazık ki değerlendiremedik." diye konuştu.

        Büyük takımlar karşısında üstünlüğü tamamen ele geçirmek için 1-0'ı yakalamak gerektiğini vurgulayan Dursun, "Fenerbahçe de aslında ilk yarı oyunda yoktu ama Asensio'nun bireysel kalitesiyle çok muhteşem bir gol attı. Öne geçince skor avantajı ona geçti." ifadelerini kullandı.

        Serdar Dursun, rakibin ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleriyle daha iyi baskı yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Fenerbahçe daha çok baskı yapınca arkadan oyun kurmak biraz zorlaştı bizim için. Orada da birkaç pozisyon vardı, 1-1’lik. Atamayınca, 2-0 olunca maç onlara doğru gitti. Son dakikalar 2-1 yapmaya çalıştık, olmadı. 1-0 öne geçsek kazanırdık bugün. Asensio'nun golünden sonra Fenerbahçe’ye doğru döndü ibre. İnşallah perşembe günü Beşiktaş maçı var burada. Kupada 3 puan almak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenler'de iş yerinde yangının altından cinayet çıktı!
        Esenler'de iş yerinde yangının altından cinayet çıktı!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Kocaelispor-Fenerbahçe maçının ardından
        Kocaelispor-Fenerbahçe maçının ardından
        Serdar Dursun: "Son ortalar ve pasları değerlendiremedik"
        Serdar Dursun: "Son ortalar ve pasları değerlendiremedik"
        Kocaelispor - Fenerbahçe maçının ardından
        Kocaelispor - Fenerbahçe maçının ardından
        Talisca: "İyi bir performans ortaya koyduk" Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbo...
        Talisca: "İyi bir performans ortaya koyduk" Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbo...
        Domenico Tedesco: "Bugün takım olarak iyi değildik" Fenerbahçe Teknik Direk...
        Domenico Tedesco: "Bugün takım olarak iyi değildik" Fenerbahçe Teknik Direk...
        Selçuk İnan: Oyuncularımın mücadelesinin karşılığının bu olmadığı için üzgü...
        Selçuk İnan: Oyuncularımın mücadelesinin karşılığının bu olmadığı için üzgü...