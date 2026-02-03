Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de Yuvacık Barajı'nda doluluğun artmasıyla Sapanca Gölü'nden su alımı durduruldu

        Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluğun yüzde 42 seviyesine ulaşmasıyla Sapanca Gölü'nden su alımı durduruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 16:36 Güncelleme: 03.02.2026 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de Yuvacık Barajı'nda doluluğun artmasıyla Sapanca Gölü'nden su alımı durduruldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluğun yüzde 42 seviyesine ulaşmasıyla Sapanca Gölü'nden su alımı durduruldu.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İSU) yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliği ve mevsimsel yağış azlığına bağlı oluşabilecek su risklerine karşı sürdürülebilir ve bütüncül su yönetimi anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdüğü ifade edildi.

        Açıklamada, yaz ve sonbahar aylarında yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle Yuvacık Barajı'ndaki doluluğun yüzde 2 seviyelerine kadar düşmesi sonucu uygulanan entegre kaynak yönetimi, alternatif su temin yöntemleri ve planlı işletme süreçleri sayesinde su arz güvenliğinin planlı kesintiler yapılmadan korunduğu kaydedildi.

        Bu kapsamda, haziran itibarıyla Sapanca Gölü'nden Yuvacık Barajı'na takviye amaçlı su alımı yapıldığı, alınan önleyici tedbirlerle içme suyu temininde herhangi aksaklık yaşanmadığı aktarılan açıklamada, 2026 yılıyla etkili olan kar ve yağmurun katkısıyla barajdaki su seviyesinin yeniden yükselişe geçmesiyle su miktarının bugün itibarıyla 21 milyon 340 bin metreküpe ulaştığı ve doluluğun yüzde 42'ye çıktığı belirtildi.

        Doluluktaki artışla takviye amacıyla Sapanca Gölü'nden ve derin kuyulardan yapılan su temininin dün itibarıyla durdurulduğu bildirilen açıklamada, İSU Genel Müdürlüğünün baraj doluluk oranlarını ve meteorolojik verileri düzenli takip ettiği, tüketim projeksiyonları ve iklim senaryoları dikkate alınarak su yönetiminin sürdürüldüğü, baraj rezervleri, yeraltı su kaynakları ve Sapanca Gölü'nün entegre şekilde işletildiği anlatıldı.

        Açıklamada, yağışların devam etmesiyle barajdaki dolululuğun daha da artmasının beklendiği belirtilerek, tüketicilere suyu tasarruflu ve bilinçli kullanma çağrısında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi

        Benzer Haberler

        Kocaelispor, Milan Skriniar'ı "şikayet" etti
        Kocaelispor, Milan Skriniar'ı "şikayet" etti
        Gökhan Değirmenci'den Skriniar açıklaması "Ne kendisine, ne camiasına yakış...
        Gökhan Değirmenci'den Skriniar açıklaması "Ne kendisine, ne camiasına yakış...
        Kocaelispor Başkanı Recep Durul: Skriniar'ın yapmış olduğu ahlak dışı harek...
        Kocaelispor Başkanı Recep Durul: Skriniar'ın yapmış olduğu ahlak dışı harek...
        Selçuk İnan: "Hakemler adına utanç verici" Kocaelispor Teknik Direktörü Sel...
        Selçuk İnan: "Hakemler adına utanç verici" Kocaelispor Teknik Direktörü Sel...
        Kocaelispor'da Jovanovic tedavisi için ülkesine gitti Beşiktaş, Kayserispor...
        Kocaelispor'da Jovanovic tedavisi için ülkesine gitti Beşiktaş, Kayserispor...
        Kartepe Belediyesi şehit yakınları ve gazileri ağırladı
        Kartepe Belediyesi şehit yakınları ve gazileri ağırladı