Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen kişi ağır yaralandı

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan müsabaka sırasında tribünden düşen kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 20:07 Güncelleme: 05.02.2026 - 20:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen kişi ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan müsabaka sırasında tribünden düşen kişi ağır yaralandı.

        Turka Araç Muayene Stadı'nda oynanan maçı seyreden Arda Kaçmaz tribünden düştü.

        Kaçmaz'ın düştüğünü gören taraftarlar, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine tribüne gelen sağlık ekipleri, yaralanan Kaçmaz'ı ilk müdahalenin ardından Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırdı.

        Kaçmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        İzmir sağanak yağışa teslim
        İzmir sağanak yağışa teslim
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?

        Benzer Haberler

        Volkan Kazak: "Tutarlı ve adaletli yönetim istiyoruz" Kocaelispor Yardımcı...
        Volkan Kazak: "Tutarlı ve adaletli yönetim istiyoruz" Kocaelispor Yardımcı...
        Maç aşkı canından ediyordu Kocaelispor-Beşiktaş maçında yüksekten düşen ve...
        Maç aşkı canından ediyordu Kocaelispor-Beşiktaş maçında yüksekten düşen ve...
        Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
        Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
        Kocaelispor - Beşiktaş: 1-1
        Kocaelispor - Beşiktaş: 1-1
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
        Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)