Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 20:07 Güncelleme: 05.02.2026 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL


        Stat:TurkaAraç Muayene Kocaeli

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökhan Barcın, Samet Çiçek

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Muharrem Cinan, Show, Keita (Dk. 63. Linetty), Tayfur Bingöl (Dk. 63 Samet Yalçın), Churlinov (Dk. 73 Rivas), Agyei, Serdar Dursun

        Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan (Dk. Rıdvan Yılmaz), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 62 Orkun Kökçü) , Ndidi, Rashica (Dk. 62 Cengiz Ünder), Jota Silva (Dk. 45 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Devrim Şahin (Dk. 45 Olaitan), El Bilal Toure

        Goller: Dk. 18 Serdar Dursun (Penaltıdan) (Kocaelispor), Dk. 87 Orkun Kökçü (Penaltıdan) (Beşiktaş)

        Kırmızı kart: Dk. 87 Selçuk İnan (Teknik direktör) (Kocaelispor)

        Sarı kartlar: Dk. 24 El Bilal Toure, Dk. 56 Uduokhai (Beşiktaş), Dk. 45+3 Dijksteel, Dk. 63 Churlinov, Dk. 69 Balogh, Dk. 85 Samet Yalçın (Kocaelispor)




        KOCAELİ

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        İzmir sağanak yağışa teslim
        İzmir sağanak yağışa teslim
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?

        Benzer Haberler

        Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
        Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
        Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
        Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
        Kocaelispor ve Beşiktaş kupa maçına 'Küfüre karşıyız' pankartıyla çıktı Tri...
        Kocaelispor ve Beşiktaş kupa maçına 'Küfüre karşıyız' pankartıyla çıktı Tri...
        Kocaelispor-Beşiktaş maçından notlar
        Kocaelispor-Beşiktaş maçından notlar
        Kocaeli merkezli düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı tutukla...
        Kocaeli merkezli düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı tutukla...
        Eşini tabancayla öldüren kadına 24 yıl hapis
        Eşini tabancayla öldüren kadına 24 yıl hapis