Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:TurkaAraç Muayene Kocaeli
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökhan Barcın, Samet Çiçek
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Muharrem Cinan, Show, Keita (Dk. 63. Linetty), Tayfur Bingöl (Dk. 63 Samet Yalçın), Churlinov (Dk. 73 Rivas), Agyei, Serdar Dursun
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan (Dk. Rıdvan Yılmaz), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 62 Orkun Kökçü) , Ndidi, Rashica (Dk. 62 Cengiz Ünder), Jota Silva (Dk. 45 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Devrim Şahin (Dk. 45 Olaitan), El Bilal Toure
Goller: Dk. 18 Serdar Dursun (Penaltıdan) (Kocaelispor), Dk. 87 Orkun Kökçü (Penaltıdan) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 87 Selçuk İnan (Teknik direktör) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 24 El Bilal Toure, Dk. 56 Uduokhai (Beşiktaş), Dk. 45+3 Dijksteel, Dk. 63 Churlinov, Dk. 69 Balogh, Dk. 85 Samet Yalçın (Kocaelispor)
KOCAELİ
