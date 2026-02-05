Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli merkezli düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

        Düzensiz göçmen hareketliliğine yönelik Kocaeli, Tokat ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 17:33 Güncelleme: 05.02.2026 - 17:33
        Kocaeli merkezli düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
        Düzensiz göçmen hareketliliğine yönelik Kocaeli, Tokat ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığı faaliyetleri yürüten suç örgütlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışmalarda, organizatörler tarafından sınır illerinden Türkiye'ye sokulan düzensiz göçmenlerin güvenli evlerde bekletildikten sonra Ankara, Bolu ve Düzce'ye getirildikleri, buradan başka araçlarla Kocaeli'ye sevk edildikleri tespit edildi.

        Ekiplerin 3 ay süren takibi sonucunda Kocaeli, Tokat ve Sakarya'da belirlenen adreslere düzenlenen 10 farklı operasyonda 16 zanlı yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 39 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

        Bu arada, aramalarda ele geçirilen sahte pasaport, kimlik belgeleri ve suçta kullanılan 1'i tır olmak üzere 10 araca el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

