Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de çocukların müstehcen görüntülerini paylaştıkları iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de çocukların müstehcen görüntülerini depolayıp paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 16:06 Güncelleme: 05.02.2026 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de çocukların müstehcen görüntülerini paylaştıkları iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'de çocukların müstehcen görüntülerini depolayıp paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların yer aldığı müstehcen görüntülerin depolanıp paylaşıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekiplerce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerden ikisi emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

        Adli makamlara sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"

        Benzer Haberler

        Çocuk istismarı içeriklerini satın alıp depolayan şüphelilere operasyon; 12...
        Çocuk istismarı içeriklerini satın alıp depolayan şüphelilere operasyon; 12...
        Kocaeli'de çocukların müstehcen görüntülerini depolayan 12 şüpheli tutuklan...
        Kocaeli'de çocukların müstehcen görüntülerini depolayan 12 şüpheli tutuklan...
        Aldatma tartışmasında kocasını öldüren kadına 24 yıl hapis
        Aldatma tartışmasında kocasını öldüren kadına 24 yıl hapis
        Kocaeli Büyükşehir'in afet bölgesindeki 3 yıllık "dayanışma" raporu
        Kocaeli Büyükşehir'in afet bölgesindeki 3 yıllık "dayanışma" raporu
        Kocaeli'den Gazze'ye 2 yardım tırı dualarla yola çıktı
        Kocaeli'den Gazze'ye 2 yardım tırı dualarla yola çıktı
        Gebze Ticaret Odası'ndan Gazze'ye 2 TIR dolusu yardım malzemesi
        Gebze Ticaret Odası'ndan Gazze'ye 2 TIR dolusu yardım malzemesi