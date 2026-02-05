Kocaelispor-Beşiktaş maçından notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son resmi maçın kadrosuna göre 8 değişiklik yaptı.



Siyah-beyazlı futbol takımı, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'ndaki müsabakaya Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Yılmaz, Ndidi, Rashica, Jota, Devrim Şahin, El Bilal Toure 11'i ile çıktı.



Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Emre Bilgin, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Olaitan, Cerny, Gökhan Sazdağı, Rıdvan Yılmaz, Emirhan Topçu ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.



Teknik direktör Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 20.haftasında 2-1 kazandıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının 11'inde 8 değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, savunmada Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz orta saha da Orkun Kökçü, Salih Uçan ileri hatta Cerny, Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu'nu yedeğe çekti.



Yalçın, bu oyuncuların yerine Taylan Bulut, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Yılmaz, Ndidi, Rashica, Devrim Şahin ve Jota'yı sahaya sürdü.









- Yasin Özcan ve Olaitan kadroda



Siyah-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Yasin Özcan maça ilk 11'de başlarken Olaitan ise yedek kulübesinde yer aldı.



Kırmızı kart cezalısı Asllani ile Hyeon-Gyu Oh ise maç kadrosuna alınmadı.









- Kocaelispor'da 6 değişiklik



Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'de son oynadıkları Fenerbahçe müsabakasında sahaya sürdüğü kadrodan 6 değişiklik yaptı.



İnan, Fenerbahçe maçında ilk 11'de görev alan Ahmet Oğuz, Haidara, Linetty, Rivas, Can Keleş ve Petkovic'in yerine Smolcic, Muharrem Cinan, Tayfur Bingöl, Churlinov, Agyei ve Serdar Dursun'a şans verdi.



Kocaeli ekibi Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Muharrem Cinan, Show, Keita, Tayfur Bingöl, Churlinov, Agyei, Serdar Dursun 11'i ile sahaya çıktı.



Yeşil-siyahlıların yedek kulübesinde Serhat Öztaşdelen, Petkovic, Linetty, Susoho, Haidara, Ahmet Oğuz, Samet Yalçın, Can Keleş, Nonge ve Rivas yer aldı.









- Ligdeki maçı Beşiktaş kazandı



Ligin ilk devresinde Türaş Satadyumu'nda oynanan 7. hafta maçında sahadan Beşiktaş 3-1'lik skorla galibiyetle ayrılmıştı.



Müsabakada Kocaelispor'un tek golünü Tayfur Bingöl'den gelirken, siyah-beyazlı takımın golleri ise Rafa Silva, Cerny ve Jota'dan gelmişti.









- Kupada 11. randevu



Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile Kocaelispor 11. kez karşı karşıya gelirken, iki ekip arasında daha önce oynanan 10 maçta Beşiktaş’ın üstünlüğü bulunuyor.



Siyah-beyazlı ekip söz konusu karşılaşmalardan 7 galibiyetle ayrılırken, Kocaelispor 2 kez kazandı, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda Beşiktaş 15 gol kaydederken, Kocaeli temsilcisi rakip fileleri 10 kez havalandırdı.



Öte yandan Kocaelispor, 3 Nisan 2002’de oynanan Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş’ı 4-0 mağlup ederek, müzesinde bulunan iki Türkiye Kupası’ndan birini siyah-beyazlı ekip karşısında kazanmıştı.

