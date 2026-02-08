Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'deki 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

        Kocaeli'de düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 19:25 Güncelleme: 08.02.2026 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'deki 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'de düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

        Türkiye Güreş Federasyonu, Darıca Belediyesi ile Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Eray Şamdan Spor Salonu'nda düzenlenen ve 900 sporcunun katıldığı organizasyonda grekoromen ve serbest stilde müsabakalar tamamlandı.

        Grekoromen stilde Karatay Belediyesi Spor Kulübü 79 puanla birinci, Hendek Olimpik Spor Kulübü 74 puanla ikinci, Manisa Büyükşehir Belediyesi 71 puanla üçüncü oldu.

        Serbest stilde ise Ankara ASKİ Spor Kulübü 114 puanla birinciliği, Afyonkarahisar Taşoluk Spor Kulübü 110 puanla ikinciliği, Trabzon Karayolları Spor Kulübü 80 puanla üçüncülüğü elde etti.

        Şampiyonada dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri, protokol üyelerince verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural

        Benzer Haberler

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Alman damadın Türk bayrağı hassasiyeti
        Alman damadın Türk bayrağı hassasiyeti
        Kocaeli'de 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Gebze'de alt geçitte bakım ve onarım çalışması yapıldı
        Gebze'de alt geçitte bakım ve onarım çalışması yapıldı
        Kocaeli Üniversitesi Hastanesi geçen yıl 1 milyonun üzerinde poliklinik hiz...
        Kocaeli Üniversitesi Hastanesi geçen yıl 1 milyonun üzerinde poliklinik hiz...