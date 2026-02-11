Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de "Türkiye'nin Deprem Direnci: 6 Şubat'tan Marmara'ya Dersler" paneli düzenlenecek

        Türkiye'deki deprem gerçeğini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmek amacıyla MÜSİAD Kocaeli Şubesi ev sahipliğinde "Türkiye'nin Deprem Direnci: 6 Şubat'tan Marmara'ya Dersler" paneli gerçekleştirilecek.

        Giriş: 11.02.2026 - 12:50 Güncelleme: 11.02.2026 - 12:50
        Kocaeli'de "Türkiye'nin Deprem Direnci: 6 Şubat'tan Marmara'ya Dersler" paneli düzenlenecek
        Türkiye'deki deprem gerçeğini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmek amacıyla MÜSİAD Kocaeli Şubesi ev sahipliğinde "Türkiye'nin Deprem Direnci: 6 Şubat’tan Marmara'ya Dersler" paneli gerçekleştirilecek.

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulunca 13 Şubat'ta Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenecek organizasyonda, 6 Şubat depremlerinin ardından ortaya konulan devlet iradesi, yeniden inşa sürecinde edinilen tecrübeler ile Marmara Bölgesi özelinde yürütülen hazırlık çalışmaları ele alınacak.

        Afetlere karşı yalnızca yapı güvenliğinin değil, şehircilik, planlama, yönetişim ve kurumlar arası işbirliği başlıklarının da değerlendirileceği programda, kamuoyuna kapsamlı çerçeve sunulması hedefleniyor.

        Programa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanı sıra merkezi ve yerel yönetim temsilcileri, kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri, sektör paydaşları ve uzman isimlerin katılması bekleniyor.

        - "Bu buluşma endişe üretmek için değil"

        MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı Ömer Kandemir, gazetecilere, programın kendileri açısından klasik bir panel ya da toplantı olmadığını belirterek, amaçlarının geçmişi konuşmaktan ziyade geleceğe odaklanmak olduğunu söyledi.

        Amaçlarının, 6 Şubat depremlerinden sonra ortaya konulan güçlü deprem iradesini Marmara Bölgesi özelinde kalıcı ve daha dirençli bir yapıya nasıl dönüştürebileceklerini ele almak olduğunu aktaran Kandemir, şöyle devam etti:

        "Kocaeli'nin organizasyona ev sahipliği yapması bizim için ayrıca anlamlı. Çünkü Kocaeli, sanayideki üretim gücü ve stratejik konumuyla Marmara Bölgesi'nin kalbinde yer alan bir şehir. Bu buluşma endişe üretmek için değil, güven vermek, hazırlıkları güçlendirmek ve ortak aklı büyütmek amacıyla düzenleniyor. 13 Şubat'ta Kocaeli'den verilecek mesajların yalnızca bu şehre değil, tüm Marmara ve Türkiye genelinde güçlü bir karşılık bulacağına inanıyoruz."

        Kandemir, dairelerin büyüklüğü ya da konforu gibi gerekçelerle kentsel dönüşümün yavaşlatılmasının önemli bir sorun olduğuna dikkati çekerek, "Kentsel dönüşümü yavaşlatmak açıkçası güncel sorunumuz. Halkımızın bu konuda kendi yaşam kalitesini, hayatını önemsemesi gerekir. Şu anda kentsel dönüşümün yavaş ilerlemesinde bu sebepler çok yüksek. Aklın yolu bir, mutlak süratle bir an önce herkesin kentsel dönüşüme girmesi gerekir." diye konuştu.

        Türkiye genelinde yaklaşık 6 milyon riskli bina bulunduğu bilgisini paylaşan Kandemir, "Bunlardan da yaklaşık 2 milyonu acil dönüşmesi gereken, depremi beklemeden yıkılması söz konusu olan binalarımız. Bu noktada devletimiz sürekli yönetmelik ve kanun yenilemesi yapıyor." ifadelerini kullandı.

        Söz konusu 2 milyon konutun ivedilikle yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Kandemir, İstanbul’da da yaklaşık 600 bin konutun acil dönüşüm kapsamında bulunduğunu sözlerine ekledi.


        MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İzzet Tanrıkulu ise Marmara Bölgesi ve Türkiye genelinde deprem konusunda duyarlılığı üst seviyeye getirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, programda yapı güvenliği konusunda kapsamlı değerlendirmeler yapılacağını kaydetti.

