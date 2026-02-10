Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Annesi, eşi ve kızını öldürüp intihar eden kişi ile annesinin cenazesi Kocaeli'de defnedildi

        Ankara'nın Keçiören ilçesinde annesini, boşanma aşamasındaki eşini ve 8 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar eden Recep Cengiz ile annesi Azize Cengiz'in cenazeleri Kocaeli'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 15:04 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:04
        Ankara'nın Keçiören ilçesinde annesini, boşanma aşamasındaki eşini ve 8 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar eden Recep Cengiz ile annesi Azize Cengiz'in cenazeleri Kocaeli'de toprağa verildi.

        Kuşcağız Mahallesi'nde 9 Şubat'ta yaşanan olayda yaşamını yitiren anne ile oğlunun cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

        Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi'ndeki Bilal-i Habeşi Camisi'ne getirilen cenazeler, öğle vakti kılınan namazın ardından Pelitli Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

        Törene, ailenin yakınlarının yanı sıra Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Yandık ve vatandaşlar katıldı.

        - Olay

        Ankara'nın Keçiören ilçesinde 9 Şubat'ta Recep Cengiz (35), annesi Azize Cengiz (57) ile 8 yaşındaki kızı Azra Cengiz'i tabancayla öldürdükten sonra cesetleri otomobilin bagajına koymuş, daha sonra kargocu gibi davranarak gittiği evde boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Cengiz'i öldürerek aynı silahla intihar etmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

