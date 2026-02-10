Annesi, eşi ve kızını öldürüp intihar eden kişi ile annesinin cenazesi Kocaeli'de defnedildi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde annesini, boşanma aşamasındaki eşini ve 8 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar eden Recep Cengiz ile annesi Azize Cengiz'in cenazeleri Kocaeli'de toprağa verildi.



Kuşcağız Mahallesi'nde 9 Şubat'ta yaşanan olayda yaşamını yitiren anne ile oğlunun cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.



Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi'ndeki Bilal-i Habeşi Camisi'ne getirilen cenazeler, öğle vakti kılınan namazın ardından Pelitli Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.



Törene, ailenin yakınlarının yanı sıra Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Yandık ve vatandaşlar katıldı.



- Olay



Ankara'nın Keçiören ilçesinde 9 Şubat'ta Recep Cengiz (35), annesi Azize Cengiz (57) ile 8 yaşındaki kızı Azra Cengiz'i tabancayla öldürdükten sonra cesetleri otomobilin bagajına koymuş, daha sonra kargocu gibi davranarak gittiği evde boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Cengiz'i öldürerek aynı silahla intihar etmişti.

