Kocaeli'de 600 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 600 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D-100 kara yolu Körfez ilçesi kesimi Ankara istikametinde durdurulan araçta arama yaptı. Aramada, 600 bin boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçu kapsamında gözaltına alındı.

