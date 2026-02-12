Canlı
        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 600 bin makaron ele geçirildi

        Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 600 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 00:06 Güncelleme: 12.02.2026 - 00:06
        Kocaeli'de 600 bin makaron ele geçirildi
        Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 600 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D-100 kara yolu Körfez ilçesi kesimi Ankara istikametinde durdurulan araçta arama yaptı.

        Aramada, 600 bin boş makaron ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçu kapsamında gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

