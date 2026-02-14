Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de 1 kişi silahla yaralandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde oto yıkama dükkanı önünde silahlı saldırıya uğrayan işletme sahibi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 20:19 Güncelleme: 14.02.2026 - 20:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 1 kişi silahla yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde oto yıkama dükkanı önünde silahlı saldırıya uğrayan işletme sahibi yaralandı.

        Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, oto yıkama işletmecisi Hasan Ş'ye tabancayla ateş açtı.

        Kurşunların bacak ve kasık bölgesine isabet etmesi sonucu yaralanan Hasan Ş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradaki tedavisinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hasan Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev maçın canlı anlatımı ve istatistikleri
        Dev maçın canlı anlatımı ve istatistikleri
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!

        Benzer Haberler

        Silahlı saldırıya uğrayan oto yıkama dükkanının sahibi, ağır yaralandı
        Silahlı saldırıya uğrayan oto yıkama dükkanının sahibi, ağır yaralandı
        Dükkanının önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
        Dükkanının önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
        Devrilen beton mikserinin içinde mahsur kalan sürücü balyozla kendini kurta...
        Devrilen beton mikserinin içinde mahsur kalan sürücü balyozla kendini kurta...
        Kocaeli'de milli tenisçi kardeşler Gazze'ye bağış yaptı
        Kocaeli'de milli tenisçi kardeşler Gazze'ye bağış yaptı
        İş merkezinin dış cephesinde yangın çıktı
        İş merkezinin dış cephesinde yangın çıktı
        Bakan Bolat: 1,6 trilyon dolarlık ekonomiye doğru yükseleceğiz
        Bakan Bolat: 1,6 trilyon dolarlık ekonomiye doğru yükseleceğiz