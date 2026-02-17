Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

        Kocaeli merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 13:46 Güncelleme: 17.02.2026 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 29 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı.

        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, e-ticaret platformlarında elektrikli araç, konteyner, evcil hayvan, prefabrik ev içeren sahte ilanlar oluşturarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 33 şüphelinin yakalanması için Kocaeli merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

        Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Şüphelilerin karıştığı 23 olayda müştekilerin uğradığı toplam zararın 1 milyon 3 bin 10 lira olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Direksiyonsuz otomobil için düğmeye basıldı
        Direksiyonsuz otomobil için düğmeye basıldı
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Milot Rashica yeniden doğdu!
        Milot Rashica yeniden doğdu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Başkan Büyükakın: "İstanbul'a meydan okuyoruz"
        Başkan Büyükakın: "İstanbul'a meydan okuyoruz"
        Uzmanından sağlıklı Ramazan uyarısı
        Uzmanından sağlıklı Ramazan uyarısı
        Kocaeli merkezli 17 ilde "sahte ilan" operasyonu: 29 gözaltı Engelli vatand...
        Kocaeli merkezli 17 ilde "sahte ilan" operasyonu: 29 gözaltı Engelli vatand...
        Kartepe Kent Meydanı Cami, ilk teravihle ibadete açılıyor
        Kartepe Kent Meydanı Cami, ilk teravihle ibadete açılıyor
        16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi Rıdvan...
        16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi Rıdvan...