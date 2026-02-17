Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kıbrıs gazisi Karataş, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Sebahattin Karataş'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 18:06 Güncelleme: 17.02.2026 - 18:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kıbrıs gazisi Karataş, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Sebahattin Karataş'ın cenazesi toprağa verildi.

        Hayatını kaybeden Karataş için Değirmendere Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

        Törene, Karataş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Abdul Rauf Ulusoy, Kaymakam Müfit Gültekin, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Ulusoy, Karataş'ın ailesi ve yakınlarıyla görüşerek taziyelerini iletti. Karataş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda camiye getirildi, helallik alındı.

        Kılınan namazın ardından Karataş'ın cenazesi, Hasaneyn Mezarlığı'na defnedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Savcıya tehdit davasında karar!
        Savcıya tehdit davasında karar!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Arazi kavgasında 2'si kadın 10 kişi yaralandı
        Arazi kavgasında 2'si kadın 10 kişi yaralandı
        "Öldüğünden emin olunca kapıyı açarım" Evlattan babaya 12 bıçaklı vahşet!
        "Öldüğünden emin olunca kapıyı açarım" Evlattan babaya 12 bıçaklı vahşet!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi

        Benzer Haberler

        "IBAN'ımı arkadaşım istedi" savunması kurtarmıyor Savcılardan kampüste "IBA...
        "IBAN'ımı arkadaşım istedi" savunması kurtarmıyor Savcılardan kampüste "IBA...
        Önce çakmak istediler ardından sokak ortasında darbettiler
        Önce çakmak istediler ardından sokak ortasında darbettiler
        Önce teşekkür etti, cezayı duyunca da bağırdı Cezaevinden iki kez kaçan hük...
        Önce teşekkür etti, cezayı duyunca da bağırdı Cezaevinden iki kez kaçan hük...
        Çayırova'da Ramazan öncesi gıda denetimi
        Çayırova'da Ramazan öncesi gıda denetimi
        Gebze'de metruk evde yangın çıktı
        Gebze'de metruk evde yangın çıktı
        Kocaeli merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 29 şüpheli yakalandı
        Kocaeli merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 29 şüpheli yakalandı