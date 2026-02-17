Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de Yürüyüş Yolu ramazana özel ışıklandırıldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Yürüyüş Yolu ramazan ayına özel olarak süslendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 21:04 Güncelleme: 17.02.2026 - 21:04
        Kocaeli'de Yürüyüş Yolu ramazana özel ışıklandırıldı
        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Yürüyüş Yolu ramazan ayına özel olarak süslendi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "on bir ayın sultanı" ramazan ayı dolayısıyla Yürüyüş Yolu'nda çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda yolun tarihi Fevziye Camisi mevkisindeki yaklaşık 200 metrelik bölümüne ramazan ayı temalı ışık süslemeleri yerleştirildi.

        Ay yıldız ve hilal motiflerinden oluşan ışıklandırmalar, ramazan ayı boyunca bölgede yer alacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

