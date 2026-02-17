Kocaeli'de Yürüyüş Yolu ramazana özel ışıklandırıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Yürüyüş Yolu ramazan ayına özel olarak süslendi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "on bir ayın sultanı" ramazan ayı dolayısıyla Yürüyüş Yolu'nda çalışma yapıldı.



Bu kapsamda yolun tarihi Fevziye Camisi mevkisindeki yaklaşık 200 metrelik bölümüne ramazan ayı temalı ışık süslemeleri yerleştirildi.



Ay yıldız ve hilal motiflerinden oluşan ışıklandırmalar, ramazan ayı boyunca bölgede yer alacak.

