        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 21 zanlı tutuklandı

        Kocaeli merkezli 17 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 21'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 15:03 Güncelleme: 20.02.2026 - 15:03
        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 21 zanlı tutuklandı
        Kocaeli merkezli 17 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 21'i tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince siber suçların men ve takibine yönelik çalışma kapsamında Kocaeli merkezli 17 ilde dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonda aranan 33 şüpheliden 30'u yakalanmış, 55 telefon, 32 SIM kart, 7 HDD ve 6 USB belleğe el konulmuştu.

        Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin sanal ortamda sahte ilanlar düzenlenerek dolandırıldığı ve zanlıların hesaplarında 22 milyon 3 bin 10 liralık hareketlilik olduğu tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

