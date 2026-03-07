Canlı
        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Valisi Aktaş'tan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 11:48
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aktaş, mesajında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 16 Aralık 1977'de ilan edildiğini bildirdi.

        Bugünün dünyada ve Türkiye'de kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam isteklerini dile getirdikleri birlik ve beraberlik günü olarak kutlandığını belirten Aktaş, "Ülkemizin gelişmesinde ve ilerlemesinde büyük emekleri bulunan kadınlarımız, toplumsal ve ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en temel ögesidir. Bu manada Türk kadını toplumumuzun yapısını güçlendirip şekillendirerek aile birliğinin en önemli unsuru olarak daima özverinin ve sevginin kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.

        Aktaş, devlet tarafından kadınlara yönelik yapılan ayrımcılık ve şiddete karşı önleyici tedbirler ve düzenlemelerin gerçekleştirildiğini kaydederek, hayatın her alanında kadınlara hak ettikleri değerin verilmesi yönünde yapılan çalışmaların hız kazandığını belirtti.

        Aktaş, şu ifadeleri kullandı:


        "​Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazi eşleri ile annelerimiz olmak üzere, yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, nesillerin eğitiminde ve yetişmesinde sevgi ve şefkat kucağı olan, asil duyguların sahibi ve fazilet timsali kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içten dileklerimle kutlar, selam ve saygılarımı sunarım."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

