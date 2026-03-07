Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 12:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Büyükakın, mesajında, kadınların toplumun direnci ve geleceğin güvencesi olduğunu bildirdi.

        Kadının her alanda toplumun ufkunu genişlettiğini ve milletin yolunu aydınlattığını belirten Büyükakın, kadınların bilim, üretim, sanayi, sanat ve siyasetin her sahasında başarılarıyla gurur kaynağı olmaya devam ettiklerini kaydetti.

        Büyükakın, şiddetin gölgesinden uzak, ayrımcılığın zincirlerini kırmış, huzurla nefes alan toplumun anahtarının kadına verilen saygıda olduğunu vurgulayarak, "Kadınların haklarına sahip çıkmak, adaletin, vicdanın ve toplumsal olgunluğun en temel göstergesidir. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların toplumsal yaşama aktif katılımını artıran, aileyi koruyan, özgüveni büyüten çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Güçlü kadının güçlü aileyi, güçlü aileninse güçlü toplumu var edeceğini belirten Büyükakın, şunları kaydetti:


        "Bu duygu ve düşüncelerle gönlümüzü iyilikle yoğuran, sabrıyla hayatı güzelleştiren, sevgisiyle dünyayı onaran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Şehit ve gazi anneleri başta olmak üzere tüm kadınlarımıza huzur, sağlık ve bereketle dolu bir ömür diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        "Küba, kucağıma düştü"
        "Küba, kucağıma düştü"
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        30 milyon TL'lik fabrika soygunu güvenlik kamerasında!
        30 milyon TL'lik fabrika soygunu güvenlik kamerasında!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bandajlar çıktı
        Bandajlar çıktı
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!

        Benzer Haberler

        Kocaeli Valisi Aktaş'tan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı
        Çocuklar geleneksel gölge gösterisi ile eğlenceli anlar yaşadı
        Çocuklar geleneksel gölge gösterisi ile eğlenceli anlar yaşadı
        Çayırova'da YKS ücretlerini belediye karşılayacak
        Çayırova'da YKS ücretlerini belediye karşılayacak
        Dursun Ali Erzincanlı Körfezlilerle buluştu
        Dursun Ali Erzincanlı Körfezlilerle buluştu
        Körfez'de 8 Mart'a özel anlamlı buluşma
        Körfez'de 8 Mart'a özel anlamlı buluşma
        Pes etmeyen bir kadının zaferi Kanseri yendi, hayata "Anne Şehir" ile yenid...
        Pes etmeyen bir kadının zaferi Kanseri yendi, hayata "Anne Şehir" ile yenid...