Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.



Büyükakın, mesajında, kadınların toplumun direnci ve geleceğin güvencesi olduğunu bildirdi.



Kadının her alanda toplumun ufkunu genişlettiğini ve milletin yolunu aydınlattığını belirten Büyükakın, kadınların bilim, üretim, sanayi, sanat ve siyasetin her sahasında başarılarıyla gurur kaynağı olmaya devam ettiklerini kaydetti.



Büyükakın, şiddetin gölgesinden uzak, ayrımcılığın zincirlerini kırmış, huzurla nefes alan toplumun anahtarının kadına verilen saygıda olduğunu vurgulayarak, "Kadınların haklarına sahip çıkmak, adaletin, vicdanın ve toplumsal olgunluğun en temel göstergesidir. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların toplumsal yaşama aktif katılımını artıran, aileyi koruyan, özgüveni büyüten çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.



Güçlü kadının güçlü aileyi, güçlü aileninse güçlü toplumu var edeceğini belirten Büyükakın, şunları kaydetti:





"Bu duygu ve düşüncelerle gönlümüzü iyilikle yoğuran, sabrıyla hayatı güzelleştiren, sevgisiyle dünyayı onaran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Şehit ve gazi anneleri başta olmak üzere tüm kadınlarımıza huzur, sağlık ve bereketle dolu bir ömür diliyorum."

