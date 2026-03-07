Canlı
        Kocaeli'de binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

        Kocaeli'de binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Giriş: 07.03.2026 - 18:17
        Arapçeşme Mahallesi 1038/2 Sokak'ta bulunan binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında binanın çatısında hasar oluştu.

