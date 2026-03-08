Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor'la karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 12:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor'la karşılaşacak.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Gürcan Hasova yönetecek.

        Kocaeli temsilcisi, ligde çıktığı 24 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonunda 30 puanla 8. sırada yer alıyor.

        Ligin ikinci devresine iyi başlamayan Körfez ekibi, oynadığı maçlardan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

        Süper Lig'deki son 2 maçında Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'a mağlup olan Kocaelispor, ikas Eyüpspor karşısında puan almaya çalışacak.

        Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska, Bruno Petkovic, Aleksandar Jovanovic, Mahamadou Susoho Sissoho ve Can Keleş'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile deplasmanda oynanan maçta kırmızı kart gören Rigoberto Rivas da ikas Eyüpspor mücadelesinde formasından uzak kalacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        Silahıyla X-Ray cihazından geçip SGK avukatı öldürdü!
        Silahıyla X-Ray cihazından geçip SGK avukatı öldürdü!
        Hukuki zafer kazandı
        Hukuki zafer kazandı
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Nefes kesen operasyon
        Nefes kesen operasyon

        Benzer Haberler

        Kartepe'de ramazan akşamları otağ çadırında sanatla renkleniyor
        Kartepe'de ramazan akşamları otağ çadırında sanatla renkleniyor
        Kadın eliyle genç nesillerle buluşturulan ebru geleceğe taşınıyor
        Kadın eliyle genç nesillerle buluşturulan ebru geleceğe taşınıyor
        Çocukluk hayalinin peşinden giden kadın aşçılığı bıraktı taksi şoförü oldu
        Çocukluk hayalinin peşinden giden kadın aşçılığı bıraktı taksi şoförü oldu
        Kocaeli'de kadın ambulans sürücüleri, hastalar için zamanla yarışıyor
        Kocaeli'de kadın ambulans sürücüleri, hastalar için zamanla yarışıyor
        Bir zamanlar Türkiye'nin kağıdını üretiyordu, şimdi tarihini anlatıyor Türk...
        Bir zamanlar Türkiye'nin kağıdını üretiyordu, şimdi tarihini anlatıyor Türk...
        İzmit Beyaz Kalpler öğrencilerinden kadın personele el emeği 8 Mart sürpriz...
        İzmit Beyaz Kalpler öğrencilerinden kadın personele el emeği 8 Mart sürpriz...