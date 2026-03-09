Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Karamürsel'de esnaf odaları ile kooperatifler iftar programında buluştu

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde faaliyet gösteren esnaf odaları ile kooperatifler, bu yıl 8'incisi düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 10:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karamürsel'de esnaf odaları ile kooperatifler iftar programında buluştu

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde faaliyet gösteren esnaf odaları ile kooperatifler, bu yıl 8'incisi düzenlenen iftar programında bir araya geldi.


        Altınkemer Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan S.S. 127 Nolu Yalakdere Çevre Köyleri Yolcu ve Servis Taşımacılığı Küçük Otobüsçüler Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkanı Ümit Yavuz, Karamürsel'in üretimine, ticaretine, ulaşımına ve ekonomisine katkı sunan oda ve kooperatiflerin birlik ve dayanışma içinde aynı sofrada buluştuğunu belirterek, bu birlikteliğin kentin huzuruna, gelişimine ve dayanışmasına güç katmasını temenni etti.


        Konuşmanın ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

        Programa Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Başdemir, siyasi ilçe başkanları, daire amirleri, muhtarlar, meclis üyeleri, il ve ilçe oda ve kooperatif başkanları, esnaf ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        "Gerekli tedbirleri alıyoruz"
        "Gerekli tedbirleri alıyoruz"
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Kabine toplanıyor! Savaş ve ikramiyeler
        Kabine toplanıyor! Savaş ve ikramiyeler
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        4 il için kar yağışı uyarısı! Batıda poyraz etkili oluyor
        4 il için kar yağışı uyarısı! Batıda poyraz etkili oluyor
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Bu ay en çok hangi hastalıklar görülüyor?
        Bu ay en çok hangi hastalıklar görülüyor?

        Benzer Haberler

        Kartepe'de çocuklar ramazan etkinliklerinde tiyatro oyunlarıyla buluştu
        Kartepe'de çocuklar ramazan etkinliklerinde tiyatro oyunlarıyla buluştu
        Kocaeli'de 183 dolandırıcılık dosyasından aranan şahıs yakalandı
        Kocaeli'de 183 dolandırıcılık dosyasından aranan şahıs yakalandı
        Kocaelispor'dan Kadınlar Günü'nde hediye çarkı etkinliği
        Kocaelispor'dan Kadınlar Günü'nde hediye çarkı etkinliği
        Kocaeli'de 183 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 183 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Kavşakta otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
        Kavşakta otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
        Çayırova Belediyesi evinde OGM Ormanspor'u farklı geçti: 87-61
        Çayırova Belediyesi evinde OGM Ormanspor'u farklı geçti: 87-61