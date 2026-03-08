Kocaeli'de 183 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında 183 ayrı dolandırıcılık suçundan arama kaydı bulunan ve 28 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda ekipler, "dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 28 yıl 15 gün hapis cezası bulunan ve 183 ayrı dolandırıcılık suçundan aranması olan H.G. (41)'yi Çayırova ilçesinde yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

