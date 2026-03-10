Canlı
        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 23 zanlı yakalandı

        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 23 zanlı yakalandı

        Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

        Sahte ilanlar ile açık hatlar üzerinden telefonla görüşmeler yapılarak birçok kişinin dolandırıldığı belirlendi.

        Ekipler, suç örgütü üyelerinin hesaplarına 105 milyon 861 bin 637 lira para giriş çıkışı olduğunu tespit etti.

        Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt elebaşı olan ve hakkında 81 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.A'nın da yer aldığı 23 zanlı yakalandı.

        Operasyonda 29 telefon, 32 SIM kart, 2 tablet, 2 harddisk, kuru sıkıdan bozma silah ile 53 fişeğe el konuldu.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

