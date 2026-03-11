Canlı
        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Valisi Aktaş'tan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 12:09
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aktaş, mesajında, İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilişinin 105. yıl dönümünün kutlandığını anımsattı.


        Ersoy'un, Türk milletinin Milli Mücadele dönemindeki istiklal tutkusunu, milli birlik ve beraberliğini veciz biçimde ele aldığını kaydeden Aktaş, "İstiklal Marşı, milletimizin vatan ve bayrak sevgisinden, özgür ve bağımsız yaşama azminden ödün vermeden, haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden varoluşunun simgesi olmuş, aziz milletimizin hissiyatına tercüman olmuştur." ifadelerini kullandı.

        Aktaş, Ersoy'un, kurtuluş mücadelesini İstiklal Marşı'yla ölümsüzleştirdiğini belirterek, marşta Türk milletinin milli ve manevi değerlerini esas aldığını kaydetti.

        Ersoy'un milli mutabakatın temel unsurlarını müstesna şekilde anlattığına değinen Aktaş, şunları kaydetti:

        "Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Marşı'mızın kabulünün 105. yıl dönümünde başta İstiklal Mücadelemizin kahramanları Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, topraklarımızı vatan kılan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

