Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli Valisi Aktaş'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 12:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aktaş, mesajında, 14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihinin, 14 Mart 1827'de modern tıp okulu Tıbhane-i Amire'nin kurulmasına dayandığını belirtti.

        Tıp Bayramı kutlamalarının ilk olarak 14 Mart 1919 yılında tıp öğrencileri tarafından İstanbul'da gerçekleştirildiğini anımsatan Aktaş, "​Ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden biri de sağlık alanında yapılan yatırımlar ve sunulan hizmetlerdir çünkü 'önce insan' anlayışının benimsendiği günümüzde, herkesin daha kaliteli ve daha etkin sağlık hizmeti alması büyük bir önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

        Aktaş, Türkiye'de sağlık alanındaki reformlarda, modern sağlık tesislerinin inşa edilmesinde, tıp eğitiminde kaydedilen ilerlemelerde ve vatandaşların aldığı sağlık hizmetlerinde önemli iyileşme sağlandığını vurgulayarak, insanların daha sağlıklı ve daha mutlu hayat sürmesi için en zor şartlarda bile özveriyle görev yapan, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        "Boşanma gerçekleşti"
        "Boşanma gerçekleşti"

        Benzer Haberler

        "Engellisin evlenemezsin" dediler, onlar akülü sandalyede zeybek oynuyor Ko...
        "Engellisin evlenemezsin" dediler, onlar akülü sandalyede zeybek oynuyor Ko...
        Otağ çadırında minik kitapseverler için imza günü
        Otağ çadırında minik kitapseverler için imza günü
        Kocaeli'de çölyak hastaları için glutensiz gıdalar hazırlandı
        Kocaeli'de çölyak hastaları için glutensiz gıdalar hazırlandı
        Kocaeli'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı
        Kocaeli'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı
        Faciadan dönülen anlar kamerada İzmit'te geri kayan kamyon takla attı, orta...
        Faciadan dönülen anlar kamerada İzmit'te geri kayan kamyon takla attı, orta...
        Kocaeli'den Ardahan'a girişimcilik ve inovasyon köprüsü
        Kocaeli'den Ardahan'a girişimcilik ve inovasyon köprüsü