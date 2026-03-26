        Kocaeli'de Nevruz Bayramı kutlandı

        Kocaeli'de baharın müjdecisi Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 17:21 Güncelleme:
        Kocaeli Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Kent Konseyi ve Kocaeli Uluslararası Misafir Öğrenciler Derneği işbirliğinde İzmit'teki Kent Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Burada yakılan nevruz ateşinin ardından halk oyunu ve çeşitli dans gösterileri sunuldu, şiirler okundu, fidan dağıtıldı, Özbek pilavı ikram edildi.

        Vali İlhami Aktaş, yaptığı konuşmada, nevruzun birlik ve beraberliği pekiştiren önemli gelenek olduğunu, bu tür etkinliklerin kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol oynadığını belirtti.

        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş de nevruzun, barışın, umudun ve yeniden doğuşun simgesi olduğunu, farklılıkların zenginlik olarak görülmesine katkı sağladığını anlattı.

        KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, nevruzun binlerce yıllık geçmişiyle kültürel zenginliğin ve birlik duygusunun güçlü bir ifadesi olduğunu, geçmişle gelecek arasında köprü kurduğunu dile getirdi.

        Etkinlik, katılımcıların yumurta tokuşturması, örste demir dövmesi ve ateşin üzerinden atlamasının ardından sona erdi.

        Programa, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Kültür ve Turizm İl Müdürü Fatih Taşdelen, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

