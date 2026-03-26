Gebze Teknik Üniversitesi iki alanda dünyanın en iyileri arasına girdi

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), QS SUBJECT 2026 Dünya Üniversite Sıralamalarında mühendislik ve temel bilimler alanında dünyanın en iyileri arasında yer aldı.





Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 6 bin 273 seçkin kurumun araştırma çıktısı ve itibarının titizlikle analiz edildiği değerlendirmede GTÜ, özellikle iki stratejik alanda sergilediği performansla dikkati çekti.





GTÜ, dünya genelinde 1285 kurumun değerlendirildiği kimya mühendisliği alanında 401–450 bandında yer alırken, temel bilimler tarafında ise 1792 kurumun analiz edildiği kimya alanında 501–550 bandına yerleşti.





Üniversite, mühendislik ve teknoloji genel alanında 77,4 puanlık atıf skoruyla dünya çapında rekabetçi bir bilimsel üretim seviyesine ulaştığını gösterdi. Benzer şekilde doğa bilimleri alanında da 65,8 atıf puanı ile istikrarlı grafik çizdi.

