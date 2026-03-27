        Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını davası sürüyor

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin, aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 8'i tutuklu, 2'si firari 16 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

        Giriş: 27.03.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki salonda görülen davanın dördüncü gün duruşmasında beyanı alınan müşteki Necmettin Çalbıyık, evinin fabrikayla dip dibe olduğunu, yangın sırasında sıçrayan alevler nedeniyle çatının yandığını söyledi.

        Evinin komple yanma tehlikesi geçirdiğini belirten Çalbıyık, olaydan ailece maddi ve manevi olumsuz etkilendiklerini kaydetti.

        Çalbıyık, yangına ilk müdahale edenlerden biri olduğunu dile getirerek, "İnsanları kurtarmaya çalıştık ama alevler o kadar kuvvetliydi ki içeri giremedik." dedi.

        Müşteki avukatlarının talebi üzerine tanık olarak dinlenilen E.A. ise nakliye işiyle uğraştığını, ikamet ettiği evin Ravive Kozmetik'in eski ve yeni fabrikasına yakın olduğunu anlattı.

        E.A, fabrikanın nakliye işlerini yapabileceğini söylemek için cezaevinde kalp krizi geçirerek ölen fabrika sahiplerinden Kurtuluş Oransal ile iki kez görüştüğünü belirterek, "Bana yöneticilerden haber beklediğini söyledi. Ben de 'Sen bu fabrikanın sahibi değil misin?' deyince, kendisinin patron olmadığını söyledi." ifadesini kullandı.

        Mütalaasını sunması için söz verilen cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını istedi.

        Daha sonra söz alan müşteki avukatları, tutuklu sanıklar Ravive Kozmetik yetkilisi İsmail Oransal ve firmayla organik bağı ve ortak üretim ilişkisi olduğu değerlendirilen LYKEE firmasının yetkili ortağı Aleyna Oransal'ın detaylı banka hesaplarının, fabrikada kullanılan muhasebe sistemiyle ilgili bilgi ve belgelerin, Ravive Kozmetik'in fason üretim yaptığı firmalara ilişkin belgelerin dosyaya eklenmesini ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını talep etti.

        Duruşma, verilen aranın ardından sanık avukatlarının taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

        - Olay ve ceza istemleri

        Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız da 15 Kasım'da yaşamını yitirmişti.

        Soruşturma kapsamında, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmış, fabrika sahiplerinden olan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren Kurtuluş Oransal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Bilirkişi raporunda, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sahada etkin şekilde yerine getirmediği belirlenen Küresel Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) sorumlu müdürü Ünal Aslan, 3 Aralık'ta, yapıyı yangın güvenliği açısından eksik ve tehlikeli durumda kiraya verdiği ve bu nedenle "tali ağır kusurlu" olduğu değerlendirilen fabrika binasının eski sahibi Güven Demirbaş da 4 Aralık'ta tutuklanmıştı.

        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 97 sayfalık iddianamede, tutuklu kozmetik firması yetkilileri Altay Ali ve kardeşi İsmail Oransal ile ortak üretim yaptığı değerlendirilen kozmetik firmasının tutuklu yetkilileri Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet, "olası kastla mala zarar verme" suçundan ise 3'er kez 5 ay 10 günden 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Olayın yaşandığı fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren Küresel OSGB firmasının işletmecisi firari Ü.Ç, sorumlu müdürü tutuklu Ünal Aslan ile iş güvenliği uzmanları M.D. ve S.Ç, fabrika binasının eski sahibi tutuklu Güven Demirbaş, binayı satın alan şirketin yetkilileri C.Ö.Y, Ö.Y. ve Ö.Y'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenilen iddianamede, kozmetik firması yetkililerinin kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklu şüpheliler Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü ile tutuksuz Ö.A. ve firari A.B. için "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

