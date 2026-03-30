Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Otoyolun İstanbul İstikameti Çınarlıdere Viyadüğü mevkisinde 3 otomobil, 2 tır ve 1 panelvanın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyoldaki ulaşım, Kandıra Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Ekiplerin, araçları kaldırma ve yolu temizleme çalışmaları sürüyor.

