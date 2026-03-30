Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce, kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, 210 gram sentetik uyuşturucu ile 4 bin 920 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. İşlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen zanlılardan F.T, M.R.K. ve M.D. tutuklandı, F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, B.A. da salıverildi.
