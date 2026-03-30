        Kocaeli'de beton bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafiğe kapalı yoldaki beton bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 23:07 Güncelleme:
        Kocaeli'de beton bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafiğe kapalı yoldaki beton bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Yenikent Mahallesi Dicle Caddesi'nde, Hüseyin Burak K. (24) idaresindeki 34 FYK 450 plakalı motosiklet çökme nedeniyle beton bariyerlerle trafiğe kapatılan alana çarptı.


        Çarpmanın etkisiyle devrilen beton bariyerlerden biri sürücünün başına düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sürücünün cenazesi Gebze Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "İran özgür insanlara ilham olmaktadır"
        "İran özgür insanlara ilham olmaktadır"
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İsrail Meclisi, idam cezası yasasını onayladı
        İsrail Meclisi, idam cezası yasasını onayladı
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!
        Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        "Türkiye'de futbol çok çılgınca"
        "Türkiye'de futbol çok çılgınca"
        İstanbul'da sağanak hayatı durdurdu
        İstanbul’da sağanak hayatı durdurdu
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Milli futbolcu evlendi
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 4 bin 920 adet uyuşturucu hap ele geçirildi Operasyonda gözaltın...
        Kocaeli'de 4 bin 920 adet uyuşturucu hap ele geçirildi Operasyonda gözaltın...
        Yuvacık Barajı yüzde 93 doldu, kapaklar açıldı
        Yuvacık Barajı yüzde 93 doldu, kapaklar açıldı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de bir genci bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
        Kocaeli'de bir genci bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadının ölümüne ilişkin davada sanığa ta...
        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadının ölümüne ilişkin davada sanığa ta...
        Kartepe'de düzenlenen İller Arası Yıldızlar Ferdi Boks Turnuvası sona erdi
        Kartepe'de düzenlenen İller Arası Yıldızlar Ferdi Boks Turnuvası sona erdi