Gölcükspor - Diyarbekirspor: 2-0

İstanbul'da bir deprem daha

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STAT: Gölcük Şehir

HAKEMLER: Emre Yüksel (xx), Mehmet Vargün (xx), Göktuğ Hazar Erel (xx)

GÖLCÜKSPOR: İlyas (xxx) Erdem (xxx), Barış Şen (xxx), Furkan (xx), Barış Kazer (xxx) (Dk. 90 Efkan), Batuhan (xx) (Dk. 73 İsmail xx), Evren (xx), Kadir (xxx), Akın (xx), Selim (xx), Oktay (xxx) (Dk. 82 Yücel)

DİYARBEKİRSPOR: Ahmet (x) İbrahim Has (x) (Dk. 30 Güney x), Reşo (xx), Uğur Ayhan (xx) (Dk. 80 Taner), Vedat (xx), Fikret (xx), Şevket (xx), Doğukan (xx) (Dk. 56 Toplunay x), Ali Han (xx), Furkan (xx), Mehmet Fuat (xx)

GOLLER: Dk. 10 Barış Şen, Dk. 40 Barış Kazer (Gölcükspor)

KIRMIZI KART: Dk. 60 Furkan Özyapı (Gölcükspor)

SARI KARTLAR: Kadir, Furkan, Evren, İlyas (Gölcükspor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Gölcükspor sahasında Diyarbekirspor'u 2-0 mağlup etti.

10´uncu dakikada sağdan gelişen atakta topla buluşan Oktay ceza sahası içerisine ortaladı, iyi yükselen Barış Şen´in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

31´inci dakikada Reşo´nun kafa vuruşunda top ağlara giderken Akın son anda topu kornere çeldi.

40´ıncı dakikada Furkan´ın pasıyla topla buluşan Barış Kazer kaleci ile karşı karşıya kaldı. Barış Kazer topu kalecinin solunda ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gölcükspor, Diyarbekirspor'u 2-0 yendi.



KOCAELİ 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 16:14

AKŞAM 18:53

YATSI 20:12

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