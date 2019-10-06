Başkan Şayir’den Ankara temasları

Ankara’da bir dizi temaslarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçeye müjdelerle döndü.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, geçtiğimiz hafta yine Ankara'da bir takım ziyaretlerde bulundu. Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile birlikte ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ziyaret edildi. Ziyarette Başkan Şayir, Kömürcüler OSB'nin taşınma süreci ve Kömürcüler OSB' de yapılan toplantı ile ilgili Bakan Yardımcısı Varank'ı bilgilendirdi. Kömürcüler OSB'nin kesinlikle kaldırılacağını ifade eden Bakan Yardımcısı Fatma Varank, " Bakanımız Murat Kurum'un talimatları ile Kömürcüler OSB kaldırılacağını duyurduk. Bizler Hükümet ve Bakanlık olarak Kömürcüler OSB'nin Dilovası'dan kaldırma kararını aldık. Bununla ilgili Kocaeli Valiliği, büyükşehir Belediyesi ve yerel belediye olarak sizlere yol çalışma haritasını ilettik. Çalışmalara başladığınızı biliyoruz” dedi.

Daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Bakan Yardımcısı Selim Dursun ile görüşen Milletvekili Cemil Yaman ve Başkan Hamza Şayir, Diliskelesi Tren İstasyonu seferleri, Diliskelesi’ne alternatif giriş güzergahı ve Dilovası içinden geçen D100 Karayolu'nun ışıklandırılması talebinde bulunuldu. Konuyla ilgili gerekli birimlere talimat veren Bakan Yardımcısı Selim Dursun, "Diliskelesi Tren istasyonun tekrar faaliyete geçmesi için gerekli talimatları verdiklerini, Belediye olarak işin takipçisi olmalarını" dile getirdi. Diliskelesi’ne alternatif girişi bakanlık olarak yatırım planlarına alacaklarını dile getiren Bakan Yardımcısı Selim Dursun;" üzerinde ciddi çalışılması gereken bir proje. Arkadaşlarıma gerekli talimatı vereceğim. Bununla ilgili çalışmalara başlansın. Yapılacak olan çalışma kapsamlı ve yerinde olmalı. Bununla ilgili süreç olabilir. Ama inşallah Diliskelesi Mahallemiz’in bu sorunu bu dönem çözüme kavuşturulacaktır” açıklamalarında bulundu

Ankara ziyareti dönüşü açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, " Seçim öncesi üçlü olsun güçlü olsun" cümlesini çok kullanıyorduk. Güçlü iktidarın Dilovası'na hizmet edeceğini vurguluyorduk. Ankara ziyaretimizde gördük ki, bu söylemimiz tam yerinde bir cümleymiş. Belediye bütçesi ile yapamayacağımız birçok büyük proje bakanlıklarımız sayesinde Dilovamıza yapılacak. Sözlerini aldık. Yazılı olarak müracaatlarımızı yaptık. Onaylar gelir gelmez halkımıza duyurularımızı yapacağız" ifadelerine yer verdi.

KOCAELİ 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

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