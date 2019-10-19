Kocaeli´de uyuşturucu ticaretine 5 gözaltı

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- KOCAELİ´de, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kocaeli´nin Derince ve Gölcük ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 152 gram esrar, 580 gram metamfetamin, 1,5 gram kokain, 5 ectasy hap, 48 sentetik uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, silahlara ait mermiler ve 1 hassas terazi ele geçirildi. K.K., N.A.A., H.G., D.Y. ve K.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



KOCAELİ 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:23

YATSI 19:42

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