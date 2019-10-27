Başkan Büyükakın, Avrupa Konseyi’nde Türkiye’yi temsil edecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Strasbourg’da gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için Ulusal Heyet Başkanı olarak görev yapacak.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2831 Ekim tarihleri arasında Strasbourg’da gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi’nde Türkiye’yi temsil edecek. Başkan Büyükakın, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için ulusal heyet başkanı olarak görev yapacak.

KOCAELİ 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:11

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.