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(Özel) Kış ayında eve kapanmak kilo almaya davetiye çıkartıyor Diyetisyen Gözde Ağca: “Kış döneminde ...

İHA

Havaların soğuması ile insanların kapalı ortamda zaman geçirmeye başlamasının düzensiz kilo alımına neden olabileceğini söyleyen Diyetisyen Gözde Ağca, bu dönemde düzenli beslenmenin önemine vurgu yaparak, "Bu dönemde kilo almamak için kısıtlanmış, kalorisi düşük diyetler yerine sağlıklı, yeterli, çeşitli beslenmelere odaklanılması gerekiyor" dedi.

(Özel) Kış ayında eve kapanmak kilo almaya davetiye çıkartıyor Diyetisyen Gözde Ağca: “Kış döneminde kilo almamak için su için, meyve sularına dikkat edin, düşük kalorili diyet yapmayın”

Havaların soğuması ile insanların kapalı ortamda zaman geçirmeye başlamasının düzensiz kilo alımına neden olabileceğini söyleyen Diyetisyen Gözde Ağca, bu dönemde düzenli beslenmenin önemine vurgu yaparak, “Bu dönemde kilo almamak için kısıtlanmış, kalorisi düşük diyetler yerine sağlıklı, yeterli, çeşitli beslenmelere odaklanılması gerekiyor” dedi.
VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Gözde Ağca, kış döneminde sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti. Ağca, havaların soğuması ile insanların kapalı ortamda, televizyon, bilgisayar ve telefon başında daha çok zaman geçirdiğini ve düzensiz beslendiğini söyledi. Bu nedenle kış döneminde sağlıklı beslenme, su tüketimi ve egzersizin çok önemli olduğunun altını çizdi.

“Günlük 810 bardak su içmeye özen gösterin”
Günde 8 bardaktan fazla su içilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Ağca, “Bu dönemde özellikle kapalı mekânlarda oturarak vakit geçirmek, ağır akşam yemekleri ve akşam yemeğinin erken yenmesiyle uyku vaktine kadar olan sürede televizyon karşısında atıştırılan kalorili, sağlıksız yiyecekler ‘kışın alınan kilolar’ olarak geri dönebiliyor. Bu dönemde kilo almamak için kısıtlanmış, kalorisi düşük diyetler yerine sağlıklı, yeterli, çeşitli beslenmelere odaklanılması gerekiyor. Havaların soğumasıyla birlikte susama hissiniz azalabilir, fakat yine de bedeninizin ihtiyacını unutmayın. Kendinize gün içinde hedefler koyarak 810 bardak su içmeye özen gösterin. Örneğin iş yerinde masanıza koyduğunuz bir şişe suyu bitirerek eve dönme hedefi bile günlük su tüketiminizde fark oluşturacaktır” dedi.

“Egzersiz yapamıyorsanız bile günlük adımlarınızı takip edin”
Diyetisyen Gözde Ağca bu dönemde egzersiz yapmanın önemli olacağını ifade ederek “Kas kütlenizi arttırmak metabolizmanızı hızlandırır. Bu dönemde egzersiz yapamıyor olsanız bile günlük adımlarınızı takip edin. Telefonunuzda kullanacağınız bir adım sayar programı bu konuda size yardımcı olacaktır. Hareketsiz bir birey, günlük olarak ortama 3 bin adım atıyor. Haftalık olarak 5000 adım arttırma hedefi dahi bir süre sonra aktif birey olarak gününüzü geçirmenizi sağlayabilir. Sebze ve meyve tüketiminizi arttırın. Şeker ve işlenmiş gıdalar yerine tatlı ihtiyacınızı mevsim meyveleriyle karşılamak formunuzu korurken aynı zamanda antioksidan etkileriyle sizi bu dönemde hastalıklardan da koruyacak. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise taze sıkılmış meyve suları yerine meyvenin kendisini tercih etmek olacak. Çünkü her sabah içtiğiniz 1 bardak portakal suyu posasız olduğu için sizi uzun süre tok tutmayabilir ve fark etmeden bir anda kullandığınız 34 portakal, fazla kalori alımınıza neden olabilir” diye konuştu.
İçecek tercihinin de kışın çok önemli olduğunu dile getiren Diyetisyen Gözde Ağca, “Kahvedeki kafein, yeşil çaydaki kateşin metabolizmanızı hızlandırmak için gün içerisinde tercih edebileceğiniz etkili içecekler olabilir. Özellikle kış aylarında bağışıklık sisteminizi de ayakta tutmak için düzenli kefir tüketebilir, fermente ürünlerden faydalanabilirsiniz. Soğan, sarımsak gibi doğal antibiyotikleri kış aylarında yemeklerinizde sıklıkla kullanın. Baharatlardan ise zerdeçalı, karabiberi, acı biberi çorbanıza, yoğurdunuza ekleyebilir, bitki çaylarınızı taze zencefil, tarçın ile daha lezzetli ve sağlıklı hale getirebilirsiniz” diyerek önerilerde bulundu.

KOCAELİ

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:17
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  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:09
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