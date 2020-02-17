Çayırova’da Ömer Karaoğlu konseri

Çayırova Belediyesi Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Ömer Karaoğlu’nun konserine yoğun ilgi oldu.

Her ay birbirinden farklı etkinliklerle ilçede kültür sanat yaşamını canlı tutan Çayırova Belediyesi, Şubat ayındaki etkinliklerinde Ömer Karaoğlu’nu Çayırova’lılarla buluşturdu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşen konsere Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “Ezgi ve şiirleriyle dava şuurumuzu ve düşünce dünyamızı diri tutmamıza vesile olan bir sanatçımızla, üstadımızla birlikteyiz. Her ay kültür merkezlerimizde dolu dolu programlar yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda yaptığımız programlarla, etkinliklerle hem mesaj vermek hem de ruhumuzu dinlendirmek ve özellikle çocuklarımızın geleceğe dair hedeflerini belirlerken bir şeyleri vurgulamak niyetindeyiz” dedi.

Konuşmaların ardından sahne alan ezgi sanatçısı Ömer Karaoğlu, öncelikle programın düzenlenmesine vesile olan Başkan Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti. Kısa bir konuşmanın ardından ezgilerini seslendirmeye başlayan Karaoğlu’na salonu dolduran vatandaşlarda eşlik etti.

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