Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

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Kocaeli'de FETÖ soruşturması kapsamında ‘Bylock’ kullandığı tespit edilen 2 kişi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme sistemi ‘Bylock’u kullandıkları iddia edilen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Gebze ve İzmit ilçesinde Kocaeli İl JAndarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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