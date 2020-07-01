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Gölcük’ten Gebze’ye gitmek isteyen vatandaşları aktarmasız ulaştıracak olan Hat 700, ilk seferini gerçekleştirdi.

Kocaeli’de Gölcük ve Gebze arasında ulaşım sağlayacak Hat 700, ilk seferini gerçekleştirdi. Sefer, 06.00 ile 08.00 saatleri arasında Gölcük’ten Gebze’ye Gebze’den Gölcük’e seferler şeklinde gerçekleşti. Gölcük, Karamürsel, Altınova ve Gebze güzergâhında hizmet veren Hat 700’e tam 25 TL, indirimli 20 TL, öğrenci 15 TL ve 7/24 Kâğıt bilet 25,75 TL olarak ücret ödeniyor. İlk hizmetine Gölcük ilçesinden kalkış yaprak başlayan Hat 700 Osmangazi Köprüsü’nü de kullanarak Gebze ilçesi Kent Önü’nde seferini noktaladı.

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