Kazadan 7 ay sonra hayatını kaybetti

Kocaeli’den gittiği Bolu’da geçirdiği trafik kazasında yaralanan 66 yaşındaki şahıs, kazadan 7 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Ulaştırma Bakanlığı Bolu Bölge Müdürlüğünde kontrol şefi olarak görev yapan Nurettin Temizer, 2019 yılı Aralık ayında Bolu’da geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Kazanın ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesinde kaldırılan Temizer, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazada kafasında oluşan hasar nedeniyle evinde ve zaman zaman gittiği hastanede tedavisini sürdüren Temizer, son olarak Kocaeli’de tedavi gördüğü özel bir hastanede fenalaşmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İzmit Fatih Mahallesi Barış Caddesi No.83’te ikamet eden 3 çocuk babası Temizer, hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından bugün öğle namazına müteakiben İzmit Fevziye Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verildi.

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