Polis memuru denizde boğuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, denize giren polis memuru Muhammet Şahin Gülmez (37), aknıtıya kapılarak boğuldu.<br>Olay, saat 17.30 sıralarında, Kandıra Kerpe halk plajında meydana geldi. İzin gününde plaja gelip denize giren Muhammet Şahin Gülmez, akıntıya kapıldı. Gülmez, cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gülmez, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammet Şahin Gülmez doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Gülmez´in ölümü üzüntü yarattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Selda Hatun TAN<br>2020-07-06 19:35:46<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.