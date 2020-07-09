Türk girişimci kurdu, Hollywood’un en başarılı 6 girişimi arasında gösteriliyor

– Türk girişimci Şahin Boydaş tarafından kurulan ve vizyona girecek filmleri mobil bir aplikasyon üzerinden takip etmeye yarayan uygulama, Hollywood’un en başarılı 6 girişimi arasında gösteriliyor.

Üniversiteden mezon olduktan sonra Türkiye’de pek çok girişim denemelerinde bulunan Şahin Boydaş, 2011 yılında San Fransisco’ya yerleşti. Boydaş, 2013 yılında başarılı bir girişim olarak MovieLaLa’yı kurdu. Kullanıcıların özelleştirilmiş deneyimler ile vizyona girecek filmleri mobil bir aplikasyon üzerinden takip etmelerine olanak tanıyan MovieLaLa, aynı zamanda filmlerin fragmanlarının izlenebilmesi yönünde de kolaylıklar sağlıyor. Kuruluşundan itibaren 1,4 milyon doları aşkın yatırım alan uygulama, dünyada tanınırlığı yüksek olan kişi ve kurumların ilgisini çekmeyi başardı. Uygulama Hollywood’un en başarılı 6 girişimden biri olarak kabul edildi. Yıldızı her geçen gün parlayan uygulama bugüne kadar Universal Studios ve Legendary Studios gibi ünlü yapım firmaları ile ortak projeler gerçekleştirdi.

Son dönemlerde adından sıklıkla bahsettiren Şahin Boydaş, gençlere başarı hikayesini anlattı. Gençleri motive etmeye çalışan Boydaş, Silikon Vadisi’ne gitmek isteyenlere de tavsiyelerde bulunuyor. Silikon Vadisi’ne adını yazdıran 26 başarılı Türk arasında yer alan Şahin Boydaş, 3 girişim, 1 exit ve 100 e yakın yabancı yatırımcıdan yatırım almayı başardı. Boydaş, silikon vadisinin en iyi Türk girişimcilerine biri olarak görülüyor.

Daha etkin iletişim kurabilmek ve çalışmaları daha etkin bir şekilde anlatabilmek için silikonvadisi.co adresi üzerinden yayın yapmaya başlayan Boydaş, girişimci olmak ya da Silikon Vadisi’nde yer almak isteyen kişilere ihtiyaçları olan her türlü bilgiyi sunuyor. Bunun yanında kendi çalışmaları ve aldığı yatırımlar hakkında da çok çeşitli bilgiler sunan Boydaş, bu platformu daha eğlenceli hale getirmek için de gezi yazılarını ve fotoğraflarını paylaştığı bir alan ayırdı.

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