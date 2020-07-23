Derince’de kurban pazarına giden alternatif yol onarıldı

Derince Fatih Sultan Mahallesi’nden Toylar Köyü mevkindeki kurban pazarlarına uzanan alternatif yolda asfalt yama çalışması yapıldı.

İlçe şehir merkezlerinde yol konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içerisinde alternatif olarak kullanılan yollarda iyileştirme çalışmalarını ihmal etmiyor. Bu kapsamda Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi’nden, Toylar Köyü mevkiindeki kurban pazarlarına giden Taşköprü yolunda Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yol onarımı gerçekleştirdi. Bölgedeki vatandaşlar tarafından hayvan pazarına gidişgelişte alternatif olarak kullanılan yol, Fatih Sultan Mahallesi Yörükler Sokak bitiminde başlıyor. Çalışma kapsamında ekipler, Yörük Sokak ile çalışmanın yapıldığı alternatif yol arasındaki 200 metrelik kısma asfalt serimi gerçekleştirdi. Ayrıca yolun Toylar Köyü mevkiine kadar olan kısmındaki bozuk yerler, asfalt yama ile onarıldı. Araç kullanımı ve diğer doğal nedenlerden dolayı konforu oldukça düşen yolda hızlı bir onarım çalışması yapan ekipler, alternatif güzergahı vatandaşların daha rahat kullanabileceği bir hale getirdi. Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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