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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp şehir “Nikomedia” günyüzüne çıkacak

İHA

İzmit Belediyesi, İzmit'in 3 bin yıllık tarihi, Doğu ve Batı'yı birleştiren kayıp şehir Nikomedia'yı ortaya çıkarmak üzere kolları sıvadı.

Kayıp şehir “Nikomedia” günyüzüne çıkacak

İzmit Belediyesi, İzmit’in 3 bin yıllık tarihi, Doğu ve Batı’yı birleştiren kayıp şehir Nikomedia’yı ortaya çıkarmak üzere kolları sıvadı.
İzmit Belediyesi Başkan Hürriyet öncülüğünde tarihi dokulara sahip çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor. İzmit’in 3 bin yIllık tarihini oluşturan “Nikomedia” Antik Roma’ya eş değer arkeolojik bulguları içerisinde barındırmasıyla büyük önem taşıyor. Tarihi milattan önce 3 binlere dayanan ve her karış toprağından tarih fışkıran İzmit, tarihi dokusuyla turizme açılmaya hazırlanıyor. Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile görüşen Başkan Hürriyet, Kocaeli‘nin kültür turizmini arttırmak istiyor. Başkan Hürriyet bu kapsamda Kocaeli Müdürü Serkan Gedük, Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Doç Dr.Tuna Şare Ağatürk ile birlikte Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Daire Başkanı Bülent Gönültaş, Müzeler Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Dilek Karakuzu ile görüştü.
Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, “Yıllardır bakımsız kalarak kaderine terk edilen Karaburç’un aslına uygun olarak restore edilmesini, Çukurbağ kazı alanının genişletilerek toprak altında kalan kısmının ortaya çıkarılması gibi projelerimiz bulunuyor. Bunun için Kültür Bakanlığının bu konuda İzmit Belediyesine destek vermesi çok önemli. Bunun için Ankara ile sık sık görüşmelerimiz oluyor. İzmit’in tarihine sahip çıkmak, İzmit’e sahip çıkmaktır” dedi.
Binlerce yıllık geçmişiyle İzmit’in Körfez’e sıkışmış olmasını kabul edemeyeceğini dile getiren Başkan Hürriyet, “3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan ama sanayiyle Körfeze sıkışmış bir şehrin tarihine sahip çıkmamız gerekiyor. Her dönem kültür ve inançlarına saygı duyarak Hoşgörü Kenti İzmit’i ortaya çıkarmak için Kültür Bakanlığı ile ortak projeleri hayata geçirmek için görüşmelerimiz devam ediyor. Çukurbağ kazı alanı, Paşa Suyu antik su kemerleri, Karaburç gibi pek çok tarihi alanı ayağa kaldırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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