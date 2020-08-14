Gebze´de pazarda koronavirüs denetimi

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GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, zabıta ekipleri koronavirüs denetimleri kapsamında, pazarda maske ve sosyal mesafe denetiminde bulundu. Maske takmayan vatandaşlara maske verildi.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan pazarlarda koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında denetim yapıyor. Mevlana kapalı pazaryerinde kurulan pazara gelen vatandaşları ve esnafları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin uyaran zabıta, pazara maskesiz gelen vatandaşlara maske dağıttı. Pazara girişte kurulan dezenfektan noktasında vatandaşlar ellerini dezenfekte etti. Zabıta memurları pazarda esnafları koronavirüsle ilgili alınan kararlara uymaları konusunda bilgilendirdi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2020-08-14 16:12:32



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