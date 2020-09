Koronavirüse karşı ses komutuyla çalışan asansör sistemi geliştirildi

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde hizmet veren bir firma, koronavirüs salgını nedeniyle asansörlerde temas yoluyla bulaş riskini engellemek amacıyla ses komutuyla çalışan asansör sistemi geliştirdi. Sistemin tamamının Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini belirten firma sahibi Mustafa Duman, şimdiden birçok sipariş aldığını söyledi.

Bilişim Vadisi´nde Ar-Ge çalışmaları yapan bir yazılım şirketi, insanların yoğun olarak kullandıkları asansörlerde koronavirüs bulaş riskini en aza indirmek için ses komutlarıyla çalışan bir asansör yazılım sistemi geliştirdi. Yaklaşık 4 ay önce yapımına başlanan ve tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen yazılım, test amaçlı olarak Bilişim Vadisi'ndeki asansörlerde kullanılmaya başlandı. Kapısına gelindiği sırada, asansör önünde bulunan cihaz aracılığıyla hareket sensörüne temas etmeden ve ses komutu verildiği anda devreye giren yazılım ile asansörü çağırma, kapıyı açma-kapama ve kat değiştirme gibi tüm işlemler sesli olarak yapılabiliyor.

'HİÇBİR ŞEKİLDE TEMAS ETMENİZE GEREK YOK'

Amaçlarının koronavirüsün yayıldığı alanlarda yüzeylerle teması en aza indirmek olduğunu belirten firma sahibi Mustafa Duman, "Koronavirüs sürecinde insanlar evdeyken dışarı çıktıkları sırada, insanların çok fazla temas ettiği noktalarda teması en aza indirmek adına neler yapabiliriz diye düşündük Ar-Ge ekibimizle beraber. Bu bağlamda `Aasansörlere ses ile komut verebilir miyiz?´ diye düşündük. Bu düşünce sonucunda tasarladığımız ürünün donanım ve yazılım işlerine başladık. 4 aylık bir süre boyunca da ürünü tamamladık şu an hiçbir şekilde asansöre temas etmeden istediğiniz kata gidebiliyorsunuz" dedi.

'İNGİLİZCE VE TÜRKÇE ÇALIŞABİLİYOR'

Salgın döneminde insan hayatını kolaylaştırmak için yaptıkları çalışmalara devam edeceklerini belirten Mustafa Duman, şöyle konuştu:

"Sistem asansör önüne geldiğiniz anda devreye giriyor. Kapı önünde bulunan cihaza sesli komut vererek asansörü çağırabiliyorsunuz. Daha sonra asansör içinde de yapacağımız işlemleri sesli olarak yapıp dilediğimiz kata gidebiliyoruz. Bilişim Vadisi içinde tamamı Türk mühendislerimiz tarafından geliştirildi bu sistem. Koronavirüs döneminde insanlar peçeteler ya da herhangi bir şeyin ucuyla düğmelere basıyordu. Biz de toplu alanlarda asansör kullanımının çok yaygın olduğunu bildiğimiz için bu alanlarda teması en aza indirmeye çalıştık. Şu an Türkçe ve İngilizce olarak çalışabiliyor, diğer diller için çalışmalarımız da devam ediyor."

'BİRÇOK YERE SATIŞLARIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK'

Yazılımı tamamlanan ürünün şu anda üretim aşamasında olduğunu söyleyen Duman, sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanlar bu asansörü ilk gördükleri zaman şaşırıyorlar daha sonra uygulamaya başladıkları zaman beğendiklerini söylüyorlar. Yerli bir girişim olduğunu ve Bilişim Vadisi´nde Türk mühendisler tarafından yapıldığını belirttiğimizde daha da seviniyorlar. Bu sistem hastaneler, okullar gibi toplu yaşam alanlarında da kullanılabilir. En önemli özelliği de çevrimdışı bir şekilde çalışabiliyor. İnternet bağlantısı şart değil, hiçbir ağ bağlantısına gerek duymadan çalışabiliyor bu sistem. Şu an ürünümüzün seri üretimine başladık, 2 hafta içinde stoklarımız elimizde olacak birçok yere satışlarımızı gerçekleştirdik. Sevkiyat için şu an üretimin bitmesini bekliyoruz."DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2020-09-11 08:30:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.